Генштаб заявил о поражении НПЗ в Саратове

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины атаковали важные объекты российских захватчиков на фронте и за его пределами. Под удар одним из первых попал нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Украина продолжает атаковать российские НПЗ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли мощные удары по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области РФ.

Что важно понимать, речь идет о предприятии, которое обеспечивает переработку и производство горюче-смазочных материалов.

Они используются для нужд российских войск в войне против Украины.

Более того, указано, что Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессорки.

Украинские воины обращают внимание на то, что по состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн.

Согласно последним данным, поражена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Последствия новых ударов по российским целям выясняются.