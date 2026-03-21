Генштаб заявил о поражении НПЗ в Саратове

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины атаковали важные объекты российских захватчиков на фронте и за его пределами. Под удар одним из первых попал нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Главные тезисы
- Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессорки.
- Масштабы нанесенного ущерба будут объявлены чуть позже.
Украина продолжает атаковать российские НПЗ
Как сообщает Генштаб ВСУ, в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли мощные удары по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области РФ.
Что важно понимать, речь идет о предприятии, которое обеспечивает переработку и производство горюче-смазочных материалов.
Они используются для нужд российских войск в войне против Украины.
Более того, указано, что Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессорки.
Украинские воины обращают внимание на то, что по состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн.
Согласно последним данным, поражена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.
Последствия новых ударов по российским целям выясняются.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-