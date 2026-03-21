Генштаб заявив про ураження НПЗ у Саратові
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
Україна продовжує атакувати російські НПЗ

Протягом ночі 21 березня Сили оборони України атакували важливі об’єкти російських загарбників на фронті та поза його межами. Під удар одним з перших потрапив нафтопереробний завод у Саратові.

Головні тези:

  • Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств країни-агресорки.
  • Масштаби завданих збитків будуть оголошені трохи пізніше.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ.

Що важливо розуміти, йдеться про підприємство, яке забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів.

Вони використовуються для потреб російських військ у війні проти України.

Ба більше, наголошується, що Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств країни-агресорки.

Українські воїни звертають увагу на те, що станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

Згідно з останніми даними, уражено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Наслідки нових ударів по російських цілях наразі з’ясовуються.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні! — йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?