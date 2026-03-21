Генштаб заявив про ураження НПЗ у Саратові

Протягом ночі 21 березня Сили оборони України атакували важливі об’єкти російських загарбників на фронті та поза його межами. Під удар одним з перших потрапив нафтопереробний завод у Саратові.
Головні тези:
- Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств країни-агресорки.
- Масштаби завданих збитків будуть оголошені трохи пізніше.
Україна продовжує атакувати російські НПЗ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ.
Що важливо розуміти, йдеться про підприємство, яке забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів.
Вони використовуються для потреб російських військ у війні проти України.
Ба більше, наголошується, що Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств країни-агресорки.
Українські воїни звертають увагу на те, що станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.
Згідно з останніми даними, уражено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Наслідки нових ударів по російських цілях наразі з’ясовуються.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-