Генштаб підтвердив ураження НПЗ на Кубані та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження НПЗ на Кубані та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянск Эко” (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, РФ).

Головні тези:

  • Силами оборони України уражено нафтопереробний завод на Кубані та інші стратегічні об'єкти РФ.
  • Ударні БпЛА здійснили влучання по об'єктах нафтопереробного заводу, що є частиною енергетичного тилу РФ.
  • Також завдані удари по складах матеріально-технічного забезпечення окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Уражено російський НПЗ та низку інших об’єктів ворога

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн. тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил агресора.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабні пожежі вирують на НПЗ у Рязані та Луганську — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ на російській Кубані — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?