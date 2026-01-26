Генштаб підтвердив ураження НПЗ на Кубані та низки стратегічних об'єктів РФ на ТОТ

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянск Эко” (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, РФ).
Головні тези:
- Силами оборони України уражено нафтопереробний завод на Кубані та інші стратегічні об'єкти РФ.
- Ударні БпЛА здійснили влучання по об'єктах нафтопереробного заводу, що є частиною енергетичного тилу РФ.
- Також завдані удари по складах матеріально-технічного забезпечення окупантів на тимчасово окупованих територіях України.
Уражено російський НПЗ та низку інших об’єктів ворога
Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства складає понад 4 млн. тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та залучений у забезпеченні збройних сил агресора.
Масштаб завданих збитків уточнюється.
Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.
Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
