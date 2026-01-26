Генштаб подтвердил поражение НПЗ на Кубани и ряд стратегических объектов РФ на ВОТ

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани и другим стратегическим объектам РФ.
- Нанесены удары по материально-техническому обеспечению окупантов на оккупированных территориях, включая НПЗ на Кубани и склады в Донецкой и Запорожской областях.
Поражены российский НПЗ и ряд других объектов врага
Ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и вовлечен в обеспечение вооруженных сил агрессора.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.
Кроме того, с целью ослабления наступательных способностей противника нанесены удары по пункту управления БпЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ТОТ Донецкая обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ТОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых окупантов выясняется.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
