Генштаб подтвердил поражение НПЗ на Кубани и ряд стратегических объектов РФ на ВОТ
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение НПЗ на Кубани и ряд стратегических объектов РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
бавовна
В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода Славянск Эко (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).

Главные тезисы

  • Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани и другим стратегическим объектам РФ.
  • Нанесены удары по материально-техническому обеспечению окупантов на оккупированных территориях, включая НПЗ на Кубани и склады в Донецкой и Запорожской областях.

Поражены российский НПЗ и ряд других объектов врага

Ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и вовлечен в обеспечение вооруженных сил агрессора.

Зафиксированы попадания ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.

Кроме того, с целью ослабления наступательных способностей противника нанесены удары по пункту управления БпЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ТОТ Донецкая обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ТОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых окупантов выясняется.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
