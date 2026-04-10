Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Кстово та низки військових об'єктів РФ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника.
Головні тези:
- Війська України уразили низку логістичних та важливих об'єктів противника, включаючи склади боєприпасів та живу силу ворога.
- ЗСУ завдали вогневого ураження по пунктах управління та зосередженням живої сили в різних областях України та на території агресора.
ЗСУ уразили склади боєприпасів і ПММ та живу силу ворога
Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Також уражено зосередження живої сили противника:
поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області,
Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області,
Перевальськ на Луганщині;
а також безпосередньо на території агресора — у районі Краснооктябрського Курської області РФ.
Окремо підтверджено результати ураження 05.04.2026 нафтопереробного заводу “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (Кстово, Нижньогородська область, РФ) — виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.
