Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Кстово та низки військових об'єктів РФ
У межах зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних та інших важливих об’єктів противника.

Головні тези:

  • Війська України уразили низку логістичних та важливих об'єктів противника, включаючи склади боєприпасів та живу силу ворога.
  • ЗСУ завдали вогневого ураження по пунктах управління та зосередженням живої сили в різних областях України та на території агресора.

ЗСУ уразили склади боєприпасів і ПММ та живу силу ворога

Зокрема, склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника:

  • поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області,

  • Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області,

  • Перевальськ на Луганщині;

  • а також безпосередньо на території агресора — у районі Краснооктябрського Курської області РФ.

Окремо підтверджено результати ураження 05.04.2026 нафтопереробного заводу “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (Кстово, Нижньогородська область, РФ) — виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України.

