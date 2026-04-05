Генштаб підтвердив ураження порту "Приморськ" та НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у РФ

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижньогородська обл., РФ). У результаті на території підприємства виникла масштабна пожежа.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі рф, зокрема, забезпечуючи пальним критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію.

Виробнича потужність об'єкта сягає 17 млн тонн сировини на рік.

Номенклатура підприємства включає понад 50 видів продукції, зокрема авіаційне та дизельне пальне, що безпосередньо постачається для потреб російського ВПК та забезпечення окупаційного контингенту.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Разом з тим, підтверджено пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури стратегічно важливого для загарбників порту “Приморськ” на Балтійському морі. Це один з найбільших портів рф із задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

Також уражено склад зберігання авіаційної техніки (Саки, ТОТ АР Крим).

Окрім того, наші воїни били по зосередженнях живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпропетровщині, Гуляйполі Запорізької області та Ялинського Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України.