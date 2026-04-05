Генштаб подтвердил поражение порта "Приморск" и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в РФ

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно нанесли поражение порту Приморск и НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в РФ, нанеся значительный ущерб российским объектам.
- Нанесение ударов по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода и порта важно для ослабления нефтепродуктовой базы России и обеспечения армии противника.
ВСУ поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", состав авиационной техники и другие вражеские объекты
В частности, поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.
Производственная мощность объекта составляет 17 млн тонн сырья в год.
Номенклатура компании включает более 50 видов продукции, в том числе авиационное и дизельное горючее, непосредственно поставляемое для нужд русского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Вместе с тем, подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта "Приморск" на Балтийском море. Это один из крупнейших портов России из задействованных в транспортировке нефтепродуктов.
Кроме того, наши воины избивали по сосредоточениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.
Утраты противника уточняются.
Силы обороны Украины продолжат уязвлять важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.
