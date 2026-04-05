Генштаб подтвердил поражение порта "Приморск" и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в РФ

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

ВСУ поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", состав авиационной техники и другие вражеские объекты

В частности, поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская обл., РФ). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли России, в частности, обеспечивая горючим критически важный московский регион (около 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

Производственная мощность объекта составляет 17 млн тонн сырья в год.

Номенклатура компании включает более 50 видов продукции, в том числе авиационное и дизельное горючее, непосредственно поставляемое для нужд русского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Вместе с тем, подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта "Приморск" на Балтийском море. Это один из крупнейших портов России из задействованных в транспортировке нефтепродуктов.

Также поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТОТ АР Крым).

Кроме того, наши воины избивали по сосредоточениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Утраты противника уточняются.

Силы обороны Украины продолжат уязвлять важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.