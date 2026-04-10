Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Кстово и ряда военных объектов РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и ночью на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили ряд логистических и других важных объектов противника.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов противника, включая склады боеприпасов и живую силу.
- Нанесен ущерб логистическим объектам в разных областях Украины и на территории агрессора, включая уничтожение технологических установок нефтеперерабатывающего завода в Кстово.
ВСУ поразили склады боеприпасов и ГСМ и живую силу врага
В частности, склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, а также состав горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Также поражено сосредоточение живой силы противника:
вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области,
Часов Яр и Большая Новоселка Донецкой области,
Перевальск в Луганской области;
а также непосредственно на территории агрессора — в районе Краснооктябрьского Курской области РФ.
Отдельно подтверждены результаты поражения 05.04.2026 нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область, РФ) — выведена из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного4.
