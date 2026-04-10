Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Кстово и ряда военных объектов РФ
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и ночью на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили ряд логистических и других важных объектов противника.

  • Подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов противника, включая склады боеприпасов и живую силу.
  • Нанесен ущерб логистическим объектам в разных областях Украины и на территории агрессора, включая уничтожение технологических установок нефтеперерабатывающего завода в Кстово.

ВСУ поразили склады боеприпасов и ГСМ и живую силу врага

В частности, склад боеприпасов вблизи Охримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, а также состав горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские воины нанесли огненное поражение по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области.

Также поражено сосредоточение живой силы противника:

  • вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области,

  • Часов Яр и Большая Новоселка Донецкой области,

  • Перевальск в Луганской области;

  • а также непосредственно на территории агрессора — в районе Краснооктябрьского Курской области РФ.

Отдельно подтверждены результаты поражения 05.04.2026 нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область, РФ) — выведена из строя технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного4.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины.

