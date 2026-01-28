Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА та низки стратегічних об'єктів РФ

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.
Головні тези:
- Українські Сили оборони ударили по пункту управління БпЛА та стратегічним об'єктам РФ на окупованих територіях.
- Завдяки заходам зі зниження наступальних можливостей противника уражено ряд важливих об'єктів в тому числі нафтобазу та склади боєприпасів.
Уражено склад БпЛА, пункт управління БпЛА та низку інших об’єктів російського агресора
На ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.
Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів — спостерігається густий дим. Результати уточнюються.
Серед іншого уражено:
склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області;
зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області),
пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області).
Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ.
Втрати окупантів уточнюються
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
