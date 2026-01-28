Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА та низки стратегічних об'єктів РФ
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА та низки стратегічних об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.

Головні тези:

  • Українські Сили оборони ударили по пункту управління БпЛА та стратегічним об'єктам РФ на окупованих територіях.
  • Завдяки заходам зі зниження наступальних можливостей противника уражено ряд важливих об'єктів в тому числі нафтобазу та склади боєприпасів.

Уражено склад БпЛА, пункт управління БпЛА та низку інших об’єктів російського агресора

На ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів — спостерігається густий дим. Результати уточнюються.

Серед іншого уражено:

  • склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області;

  • зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області),

  • пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області).

Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ.

Втрати окупантів уточнюються

Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ — підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

