Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА та низки стратегічних об'єктів РФ

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.

Уражено склад БпЛА, пункт управління БпЛА та низку інших об’єктів російського агресора

На ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів — спостерігається густий дим. Результати уточнюються.

Серед іншого уражено:

склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області;

зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області),

пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області).

Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області РФ.

Втрати окупантів уточнюються

Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ — підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³). Поширити

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.