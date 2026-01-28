Генштаб подтвердил поражение пункта управления БпЛА и ряда стратегических объектов РФ

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора.

Поражены склад БпЛА, пункт управления БпЛА и ряд других объектов российского агрессора

На ТОТ Донецкой области поражено сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА противника в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в Шахово и Григорьевке.

Также подразделения Силы обороны Украины избивали по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области РФ. Подтверждено возгорание нефтепродуктов — наблюдается густой дым. Результаты уточняются.

Среди прочего поражено:

состав боеприпасов противника в районе Нижней Дуванки на ТОТ Луганской области;

сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорожской области),

пункт управления батальона в районе Березового (ТОТ Днепропетровской области).

Кроме того, зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы противника в н.п. Колотиловка Белгородской области РФ.

Потери окупантов уточняются

Кроме этого, уточнены результаты недавнего поражения нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае РФ — подтвержден пожар на площади около 6 200 м² и повреждение трех резервуаров (10 000 м³). Поделиться

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.