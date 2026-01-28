Генштаб подтвердил поражение пункта управления БпЛА и ряда стратегических объектов РФ

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно поразили пункт управления БПЛА и другие стратегические объекты РФ на оккупированных территориях, ослабляя наступательные возможности российского агрессора.
- Были уничтожены нефтебаза, склады боеприпасов и другие объекты противника, что способствует снижению его военно-экономического потенциала.
Поражены склад БпЛА, пункт управления БпЛА и ряд других объектов российского агрессора
На ТОТ Донецкой области поражено сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА противника в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в Шахово и Григорьевке.
Также подразделения Силы обороны Украины избивали по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области РФ. Подтверждено возгорание нефтепродуктов — наблюдается густой дым. Результаты уточняются.
Среди прочего поражено:
состав боеприпасов противника в районе Нижней Дуванки на ТОТ Луганской области;
сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорожской области),
пункт управления батальона в районе Березового (ТОТ Днепропетровской области).
Кроме того, зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы противника в н.п. Колотиловка Белгородской области РФ.
Потери окупантов уточняются
Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
