Генштаб підтвердив ураження складів БК та об'єктів нафтової інфраструктури РФ
Генштаб підтвердив ураження складів БК та об'єктів нафтової інфраструктури РФ

Сили оборони України уразили нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію, три склади боєприпасів та живу силу ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Сили оборони України вдарили по об'єктах нафтової інфраструктури та складам боєприпасів РФ.
  • У наслідок уражень постраждали нафтоперекачувальна станція та нафтобаза в окупованому Криму.

Нова “бавовна” від ЗСУ: що відомо

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці логістичних та інших важливих об'єктів противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо на території держави-агресора.

Уражено об'єкти нафтової інфраструктури, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії:

  • нафтоперекачувальну станцію "Крымская" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ),

  • нафтобазу "Гвардійська" на ТОТ АР Крим.

Зафіксовано ураження складів боєприпасів противника в районах населених пунктів Македонівка та Донецьк на Донеччині, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірське, Приазовське та Рибне на Запоріжжі.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України.

Більше по темі

Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Об'єкт нафтопроводу палає у російському Кримську після атаки дронів — відео
