Об'єкт нафтопроводу палає у російському Кримську після атаки дронів — відео
Джерело:  online.ua

У Краснодарському краї Росії в ніч на 9 квітня безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська", яка є важливим вузлом нафтопровідної інфраструктури.

Головні тези:

  • У ніч на 9 квітня безпілотники атакували об'єкт нафтопроводу 'Кримська', спричинивши пожежу на станції ЛПДС.
  • Підстанція ПС 110 кВ 'Кримська НПС' загорілася в результаті атаки, що призвело до блекауту та загибелі одного місцевого мешканця.

Нова “бавовна” у Краснодарському краї: що відомо

У ніч на 9 квітня безпілотники завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Кримська" в однойменному місті Краснодарського краю.

Об’єкт входить до системи магістральних трубопроводів і забезпечує перекачування нафти та нафтопродуктів до порту Новоросійськ, а також на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.

Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа — зайнялася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Місцеві жителі повідомляли про блекаут.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки, але офіційно заявив про "падіння уламків" дронів. Він також повідомив про загибель одного місцевого мешканця.

Паралельно, за даними очевидців, найбільше вибухів пролунало поблизу міста Кримськ, де розташований військовий аеродром російських окупантів. Протягом години в передмісті пролунало щонайменше 20 вибухів.

У небі спостерігалися яскраві спалахи — імовірно, від роботи ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

