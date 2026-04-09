Объект нефтепровода пылает в российском Крымске после атаки дронов — видео

В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", являющуюся важным узлом нефтепроводной инфраструктуры.
Главные тезисы
- Дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию “Крымская”, часть нефтепроводной инфраструктуры.
- Пожар на станции вызвал блекаут и привел к гибели одного местного жителя.
Новая "бавовна" в Краснодарском крае: что известно
В ночь на 9 апреля беспилотники нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в одноименном городе Краснодарского края.
В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар — загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Местные жители сообщали о блекауте.
Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки, но официально заявил о "падении обломков" дронов. Он также сообщил о гибели одного местного жителя.
Параллельно, по данным очевидцев, больше всего взрывов раздалось вблизи города Крымск, где расположен военный аэродром российских оккупантов. В течение часа в пригороде раздалось не менее 20 взрывов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-