Генштаб подтвердил поражение складов БК и объектов нефтяной инфраструктуры РФ

Силы обороны Украины поразили нефтебазу, нефтеперекачивающую станцию, три склада боеприпасов и живую силу врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам нефтяной инфраструктуры и складам боеприпасов РФ.
- Подразделения Сил обороны Украины провели огневое поражение ряда логистических и важных объектов противника на территории оккупированных областей и самой России.
Новая "бавовна" от ВСУ: что известно
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и в ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду логистических и других важных объектов противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории государства-агрессора.
Поражены объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии:
нефтеперекачивающую станцию "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ),
нефтебазу "Гвардейская" на ТОТ АР Крым.
Зафиксировано поражение складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк Донбасса, а также Осипенко Запорожской области.
Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.
Также поражено сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Степной Днепропетровской области, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное в Запорожье.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
