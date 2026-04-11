Генштаб подтвердил поражение складов БК и объектов нефтяной инфраструктуры РФ

Силы обороны Украины поразили нефтебазу, нефтеперекачивающую станцию, три склада боеприпасов и живую силу врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Новая "бавовна" от ВСУ: что известно

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и в ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду логистических и других важных объектов противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории государства-агрессора.

Поражены объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии:

нефтеперекачивающую станцию "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ),

нефтебазу "Гвардейская" на ТОТ АР Крым.

Зафиксировано поражение складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк Донбасса, а также Осипенко Запорожской области.

Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.

Также поражено сосредоточение живой силы противника вблизи населенных пунктов Степной Днепропетровской области, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное в Запорожье.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.