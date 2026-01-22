Генштаб підтвердив ураження термінала "Таманьнефтегаз" і низки об'єктів ППО РФ
Генштаб підтвердив ураження термінала "Таманьнефтегаз" і низки об'єктів ППО РФ

Генштаб ЗСУ
"Таманьнефтегаз"
Read in English

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарський край, РФ), який залучений у забезпеченні російських збройних сил.

Головні тези:

  • Силами оборони України завдано ураження нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» та об'єктам ППО в Російській Федерації.
  • Зафіксовано влучання по радіолокаційних станціях в окупованому Криму та інших тимчасово окупованих територіях.

Уражено низку обєктів ППО ворога та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз"

Зафіксовано влучання в ціль — відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму.

Зафіксовано влучання в:

  • радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» (н.п. Лібкнехтівка);

  • радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» (м. Євпаторія);

  • радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» (н.п. Русаківка).

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях:

  • склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.);

  • командно-спостережний пункт роти 76 ДШД,

  • зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

