Генштаб підтвердив ураження термінала "Таманьнефтегаз" і низки об'єктів ППО РФ

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарський край, РФ), який залучений у забезпеченні російських збройних сил.
Головні тези:
- Силами оборони України завдано ураження нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» та об'єктам ППО в Російській Федерації.
- Зафіксовано влучання по радіолокаційних станціях в окупованому Криму та інших тимчасово окупованих територіях.
Уражено низку обєктів ППО ворога та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз"
Зафіксовано влучання в ціль — відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.
Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму.
Зафіксовано влучання в:
радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» (н.п. Лібкнехтівка);
радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» (м. Євпаторія);
радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М» (н.п. Русаківка).
Ступінь збитків уточнюється.
Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях:
склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.);
командно-спостережний пункт роти 76 ДШД,
зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).
Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-