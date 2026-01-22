Генштаб подтвердил поражение терминала "Таманнефтегаз" и ряда объектов ПВО РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение терминала "Таманнефтегаз" и ряда объектов ПВО РФ

Генштаб ВСУ
"Таманнефтегаз"
Read in English
Читати українською

В рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу «Таманнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарский край, РФ), который привлечен в обеспечении российских вооруженных сил.

Главные тезисы

  • Украинские силы нанесли поражение нефтяному терминалу «Таманнефтегаз» и объектам ПВО в РФ в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора.
  • Зафиксировано попадание по радиолокационным станциям в оккупированном Крыму и других временно оккупированных территориях.
  • Размер нанесенного ущерба уточняется, но уже известно о взрывах и пожарах на объектах противника.

Поражены ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманнефтегаз"

Зафиксировано попадание в цель — произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, произведено поражение ряда вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму.

Зафиксировано попадание в:

  • радиолокационную станцию 59Н6-Е «Противник-ГЭ» (н.п. Либкнехтовка);

  • радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» (г. Евпатория);

  • радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка).

Степень ущерба уточняется.

Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях:

  • склад хранения БпЛА (н.п. Новогригорьевка, ТОТ Херсонской обл.);

  • командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД,

  • сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ТОТ Донецкой обл.).

Также уточнены результаты поражения состава боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ТОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение состава с последующей масштабной детонацией.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб объявил результаты успешных дистрайков Украины
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб объявил о новых успехах украинских воинов на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб уточнил результаты масштабной "бавовны" в Приморске и Таганроге
Генштаб ВСУ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?