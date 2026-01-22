Генштаб подтвердил поражение терминала "Таманнефтегаз" и ряда объектов ПВО РФ

В рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу «Таманнефтегаз» (н.п. Волна, Краснодарский край, РФ), который привлечен в обеспечении российских вооруженных сил.
Главные тезисы
Поражены ряд объектов ПВО врага и нефтяной терминал "Таманнефтегаз"
Зафиксировано попадание в цель — произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, произведено поражение ряда вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму.
Зафиксировано попадание в:
радиолокационную станцию 59Н6-Е «Противник-ГЭ» (н.п. Либкнехтовка);
радиолокационную станцию 55Ж6 «Небо-У» (г. Евпатория);
радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка).
Степень ущерба уточняется.
Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях:
склад хранения БпЛА (н.п. Новогригорьевка, ТОТ Херсонской обл.);
командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД,
сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ТОТ Донецкой обл.).
Также уточнены результаты поражения состава боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ТОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение состава с последующей масштабной детонацией.
