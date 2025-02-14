Генштаб підтвердив ураження військового об’єкта РФ на Курщині — відео

13 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області.
Головні тези:
- Повітряні Сили України завдали удару по ворожому військовому об'єкту на Курщині, знищивши опорний пункт 28 стрілецького батальйону ЗС РФ.
- Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України з метою нейтралізації загроз та ослаблення військового потенціалу противника.
- Будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки, і ЗСУ готові рішуче переслідувати та ліквідовувати ворожі формування, що становлять загрозу для державної безпеки.
Велика “бавовна” на Курщині
В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки.
Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави.
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