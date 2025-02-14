Большая "бавовна" на Курщине

В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Этот удар стал частью системных мер Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия.

Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все враждебные формирования, угрожающие безопасности нашего государства.