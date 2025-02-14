Генштаб подтвердил поражение военного объекта РФ на Курщине — видео

13 февраля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по враждебному военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области.
Главные тезисы
- Воздушные Силы Украины нанесли удар по опорному пункту 28 стрелкового батальона ВС РФ на Курщине, запустив дроны, атаковавшие украинских защитников.
- Это действие стало частью системных мер для нейтрализации угроз и ослабления военного потенциала противника.
- Украина подтверждает готовность решительно преследовать и ликвидировать враждебные формирования, угрожающие национальной безопасности.
Большая "бавовна" на Курщине
В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, атаковавших украинских защитников в Сумской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Этот удар стал частью системных мер Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия.
Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все враждебные формирования, угрожающие безопасности нашего государства.
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