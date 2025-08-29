Генштаб показав ураження важливого військового об’єкту в Росії — відео

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі 29 серпня підрозділи Сил оборони завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Що відомо про ще одну успішну операцію України

Як зазначає Генштаб ЗСУ, уражено ще один важливий об’єкт противника, що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Вночі, проти 29 серпня, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Українські воїни звертають увагу на те, що вказана станція займається перекачкою дизельного пального через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб загарбницьких військ РФ в Україні.

Що важливо розуміти, спроможності прокачки цього об’єкта сягають близько 10,5 млн тонн на рік.

До реалізації нової успішної операції були залучені підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.