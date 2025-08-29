Генштаб показав ураження важливого військового об’єкту в Росії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб показав ураження важливого військового об’єкту в Росії — відео

Генштаб ЗСУ
Що відомо про ще одну успішну операцію України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вночі 29 серпня підрозділи Сил оборони завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області у Росії.

Головні тези:

  • Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.
  • На території станції одразу спалахнула масштабна пожежа. 

Що відомо про ще одну успішну операцію України

Як зазначає Генштаб ЗСУ, уражено ще один важливий об’єкт противника, що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Вночі, проти 29 серпня, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, — йдеться в офіційній заяві.

Українські воїни звертають увагу на те, що вказана станція займається перекачкою дизельного пального через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб загарбницьких військ РФ в Україні.

Що важливо розуміти, спроможності прокачки цього об’єкта сягають близько 10,5 млн тонн на рік.

До реалізації нової успішної операції були залучені підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що на території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України. Далі буде… Слава Україні!

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає тисячі ракет від США — дані інсайдерів
Україна отримає тисячі американських ракет
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Біля виноробні Путіна спалахнула пожежа після атаки дронів
Нова “бавовна” добралася до виноробні Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Литва оголосила умову для введення своїх військ в Україну
Миротворці в Україні - Литва назвала свою умову

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?