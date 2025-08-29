Генштаб показал поражение важного военного объекта в России — видео

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что ночью 29 августа подразделения Сил обороны нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области в России.

Что известно о еще одной успешной операции Украины

Как отмечает Генштаб ВСУ, поражен еще один важный объект противника, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами.

Ночью, против 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Украинские воины обращают внимание на то, что указанная станция занимается перекачкой дизельного горючего через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд захватнических войск РФ в Украине.

Что важно понимать, способности прокачки этого объекта достигают около 10,5 млн тонн в год.

К реализации новой успешной операции были привлечены подразделения ракетных войск и артиллерии и сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что на территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.