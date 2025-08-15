Генштаб повідомляє про нові успіхи Сил оборони України на фронті

Протягом 14 серпня авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1269 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 15 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:
особового складу 1068040 (+940) осіб
танків — 11106 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23133 (+3) од.
артилерійських систем — 31498 (+40) од.
РСЗВ — 1467 (+1) од.
літаків — 422 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51190 (+147) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 58596 (+140) од.
спеціальної техніки — 3940 (+3) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби.
Ба більше вказано, що ворог здійснив 5839 обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 5593 дрони-камікадзе.
