Генштаб сообщает о новых успехах Сил обороны Украины на фронте
Украина
Генштаб ВСУ
В течение 14 августа авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два состава боеприпасов, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1269-й день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава 1068040 (+940) человек

  • танков — 11106 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23133 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 31498 (+40) ед.

  • РСЗО — 1467 (+1) ед.

  • самолетов — 422 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 51190 (+147) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 596 (+140) ед.

  • специальной техники — 3940 (+3) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы.

Более того, враг совершил 5839 обстрелов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5593 дрона-камикадзе.

Проиcшествия
Украина
Проиcшествия
