Генштаб розкрив подробиці уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ

У Генштабі ЗСУ поділилися деталями уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ.
Головні тези:
- Центр космічного зв'язку 'Владимир' та Оренбурзький газопереробний завод піддані ураженням у наслідок агресії. Головна антена та інфраструктура об'єктів суттєво пошкоджені.
- У результаті атаки постраждали не лише технічні споруди, але й виробничі процеси.
Нова “бавовна” від Сил Оборони України
У ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владімірської області РФ.
Так, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.
Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.
Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.
Окрім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.
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