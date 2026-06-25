Генштаб розкрив подробиці уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб розкрив подробиці уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ

Генштаб ЗСУ
бавовна
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У Генштабі ЗСУ поділилися деталями уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ.

Головні тези:

  • Центр космічного зв'язку 'Владимир' та Оренбурзький газопереробний завод піддані ураженням у наслідок агресії. Головна антена та інфраструктура об'єктів суттєво пошкоджені.
  • У результаті атаки постраждали не лише технічні споруди, але й виробничі процеси.

Нова “бавовна” від Сил Оборони України

У ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владімірської області РФ.

  • Так, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.

  • Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.

  • Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.

Окрім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

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