Генштаб раскрыл подробности поражений ЦКС "Владимир" и Оренбургского ГПЗ

В Генштабе ВСУ поделились деталями поражений ЦКС "Владимир" и Оренбургского ГНС.

Новая "бавовна" от Сил Обороны Украины

В ходе анализа данных подтверждены результаты поражения в ночь на 22 июня подразделениями Сил обороны Украины Центра космической связи (ЦКС) "Владимир" в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

Так, критически повреждена главная антенна комплекса (25-метровая параболическая антенна) и антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

Существенно повреждена и центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где находятся залы спутниковых модемов и мультиплексоров, а также центральный коммутационный узел, к которому сходятся волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.

Также критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором расположены передающий и приемный комплексы, центральная коммутационная кабельная трасса антенных постов Центра и оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.

Кроме того, в результате поражения 24 июня 2026 г. Оренбургского газоперерабатывающего завода подтверждено повреждение четырех установок переработки газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен.