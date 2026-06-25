Генштаб раскрыл подробности поражений ЦКС "Владимир" и Оренбургского ГПЗ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб раскрыл подробности поражений ЦКС "Владимир" и Оренбургского ГПЗ

Генштаб ВСУ
бавовна
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В Генштабе ВСУ поделились деталями поражений ЦКС "Владимир" и Оренбургского ГНС.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ поделился деталями поражений ЦКС 'Владимир' и Оренбургского ГПЗ, объявив о существенных повреждениях объектов и инфраструктуры в результате военной агрессии.
  • Были подтверждены результаты поражения подразделениями Сил обороны Украины Центра космической связи “Владимир”, что привело к критическим повреждениям антенн и зданий комплекса.

Новая "бавовна" от Сил Обороны Украины

В ходе анализа данных подтверждены результаты поражения в ночь на 22 июня подразделениями Сил обороны Украины Центра космической связи (ЦКС) "Владимир" в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

  • Так, критически повреждена главная антенна комплекса (25-метровая параболическая антенна) и антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

  • Существенно повреждена и центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где находятся залы спутниковых модемов и мультиплексоров, а также центральный коммутационный узел, к которому сходятся волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.

  • Также критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором расположены передающий и приемный комплексы, центральная коммутационная кабельная трасса антенных постов Центра и оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.

Кроме того, в результате поражения 24 июня 2026 г. Оренбургского газоперерабатывающего завода подтверждено повреждение четырех установок переработки газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

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