Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ

Сили оборони України уразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Українські сили оборони завдали ураження важливих об'єктів у Росії та на окупованій території, знижуючи воєнно-економічний потенціал противника.
- Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Краснодарському краї, установка підготовки нафти у Татарстані та інші важливі об'єкти.
- Заходи сил оборони України спрямовані на підрив воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів.
Новорічна “бавовна” на ТОТ та в РФ: що відомо
У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.
Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ільський» (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.
Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти “Альметьевская” у Республіці Татарстан, РФ. Ціль уражено, результати уточнюються
Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.
Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу «Шахед»/«Герань». Результати уточнюються.
Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2».
Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.
Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.
Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-