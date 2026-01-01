Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ

Сили оборони України уразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Новорічна “бавовна” на ТОТ та в РФ: що відомо

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ільський» (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти “Альметьевская” у Республіці Татарстан, РФ. Ціль уражено, результати уточнюються

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу «Шахед»/«Герань». Результати уточнюються.

Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2».

Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.