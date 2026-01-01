Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Сили оборони України уразили НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Українські сили оборони завдали ураження важливих об'єктів у Росії та на окупованій території, знижуючи воєнно-економічний потенціал противника.
  • Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Краснодарському краї, установка підготовки нафти у Татарстані та інші важливі об'єкти.
  • Заходи сил оборони України спрямовані на підрив воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів.

Новорічна “бавовна” на ТОТ та в РФ: що відомо

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

  • Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ільський» (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

  • Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти “Альметьевская” у Республіці Татарстан, РФ. Ціль уражено, результати уточнюються

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

  • Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу «Шахед»/«Герань». Результати уточнюються.

  • Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2».

  • Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

  • Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.

Категорія
Події
Дата публікації
