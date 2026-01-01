Генштаб заявил о поражении ряда важных объектов РФ
Генштаб заявил о поражении ряда важных объектов РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Силы обороны Украины поразили НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае и ряд целей на ТОТ Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и другие важные объекты в России, снижая военно-экономический потенциал противника.
  • Меры обороны Украины направлены на подрыв военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов.
  • Результативные удары были нанесены также на зенитно-ракетный комплекс и другие объекты на оккупированной территории Донецкой области.

Новогодняя "бавовна" на ТОТ и в РФ: что известно

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника.

  • В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод «Ильский» (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БПЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта.

  • Также произведено огненное поражение установки подготовки нефти “Альметьевская” в Республике Татарстан, РФ. Цель поражена, результаты уточняются

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

  • Так, в районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа «Шахед»/«Герань». Результаты уточняются.

  • Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2».

  • Также в районе города Иловайск, поражен состав горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта.

  • Кроме того, в районе Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры по подрыву военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

