Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів ВПК Росії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження бази шахедів у Донецьку, Волгоградського НПЗ та 3 об'єктів ПММ у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 5 листопада підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту).

За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Поширити

Також, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

З метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено 3 об'єкти ПММ. Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію.