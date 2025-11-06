Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ВПК России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ВПК России

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении базы шахедов в Донецке, Волгоградского НПЗ и 3 объектах ГСМ во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили базу шахедов в Донецке и Волгоградский НПЗ в России.
  • Были зафиксированы взрывы и пожары на трех объектах ГСМ во временно оккупированном Крыму.
  • Поражения были нанесены подразделениями ракетных войск, артиллерии, Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ.

ВСУ поразили важные объекты российских оккупантов

В ночь на 5 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска БпЛА типа Shahed во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта).

По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задания выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригады) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Также, Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ в Волгоградской области РФ. Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн. тонн (5.6% от всей переработки в РФ). Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

С целью снижения логистических способностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражены 3 объекта ГСМ. Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны из ГСМ на ливне-наливной эстакаде. На двух базах ППМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом.

Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных территориях, с целью лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию.

