Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ВПК России

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении базы шахедов в Донецке, Волгоградского НПЗ и 3 объектах ГСМ во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили базу шахедов в Донецке и Волгоградский НПЗ в России.
- Были зафиксированы взрывы и пожары на трех объектах ГСМ во временно оккупированном Крыму.
- Поражения были нанесены подразделениями ракетных войск, артиллерии, Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ.
ВСУ поразили важные объекты российских оккупантов
В ночь на 5 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска БпЛА типа Shahed во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта).
Также, Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ в Волгоградской области РФ. Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн. тонн (5.6% от всей переработки в РФ). Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
С целью снижения логистических способностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражены 3 объекта ГСМ. Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны из ГСМ на ливне-наливной эстакаде. На двух базах ППМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом.
Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных территориях, с целью лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-