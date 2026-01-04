Генштаб звітує про нові успіхи українських військ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1 411 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 3 січня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 4 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 211 530 (+900) осіб
танків — 11 499 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 855 (+0) од.
артилерійських систем — 35 756 (+12) од.
РСЗВ — 1 590 (+0) од.
засоби ППО — 1 268 (+1) од.
літаків — 434 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 860 (+278) од.
крилаті ракети — 4 137 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 72 776 (+88) од.
спеціальна техніка — 4 035 (+0) од.
Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.
