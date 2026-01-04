Генштаб звітує про нові успіхи українських військ
Україна
Генштаб звітує про нові успіхи українських військ

Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про нові успіхи українських військ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1 411 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 3 січня на фронті відбулося 211 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 4 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 211 530 (+900) осіб

  • танків — 11 499 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 23 855 (+0) од.

  • артилерійських систем — 35 756 (+12) од.

  • РСЗВ — 1 590 (+0) од.

  • засоби ППО  — 1 268 (+1) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 860 (+278) од.

  • крилаті ракети — 4 137 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 72 776 (+88) од.

  • спеціальна техніка  — 4 035 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

