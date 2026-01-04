Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1411 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 3 января на фронте произошло 211 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 4 января 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 211 530 (+900) человек
танков — 11 499 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 23 855 (+0) ед.
артиллерийских систем — 35 756 (+12) ед.
РСЗО — 1 590 (+0) ед.
средства ПВО — 1268 (+1) ед.
самолетов — 434 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 860 (+278) ед.
крылатые ракеты — 4 137 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 72 776 (+88) ед.
специальная техника — 4 035 (+0) ед.
Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 2702 обстрела, в том числе 45 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4812 дронов-камикадзе.
