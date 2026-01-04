Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 4 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 211 530 (+900) человек

танков — 11 499 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 23 855 (+0) ед.

артиллерийских систем — 35 756 (+12) ед.

РСЗО — 1 590 (+0) ед.

средства ПВО — 1268 (+1) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 860 (+278) ед.

крылатые ракеты — 4 137 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 72 776 (+88) ед.

специальная техника — 4 035 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 2702 обстрела, в том числе 45 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4812 дронов-камикадзе.