Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 января 2026 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1411 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 3 января на фронте произошло 211 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 4 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 211 530 (+900) человек

  • танков — 11 499 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 855 (+0) ед.

  • артиллерийских систем — 35 756 (+12) ед.

  • РСЗО — 1 590 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1268 (+1) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 860 (+278) ед.

  • крылатые ракеты — 4 137 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 72 776 (+88) ед.

  • специальная техника — 4 035 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 2702 обстрела, в том числе 45 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4812 дронов-камикадзе.

