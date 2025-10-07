Генштаб звітує про ураження 7 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб звітує про ураження 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакувати сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Головні тези:

  • Почалася 1322-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • 6 жовтня на фронті відбулося 193 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 7 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1117360 (+1020) осіб;

  • танків — 11238 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 23319 (+6) од;

  • артилерійських систем — 33493 (+29) од;

  • засоби ППО — 1224 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67564 (+338);

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63575 (+79);

  • спеціальна техніка — 3973 (+2).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 4523 обстріли, з них 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я майже ухвалив рішення". Трамп близький до надання Україні Tomahawk
The White House
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та 152 дронами — знешкоджено 88 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан влаштував публічні розбірки з Мерцом через Україну
Орбан продовжує просувати наративи Кремля

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?