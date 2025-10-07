Генштаб звітує про ураження 7 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакувати сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 7 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1117360 (+1020) осіб;

танків — 11238 (+3) од;

бойових броньованих машин — 23319 (+6) од;

артилерійських систем — 33493 (+29) од;

засоби ППО — 1224 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67564 (+338);

автомобільна техніка та автоцистерни — 63575 (+79);

спеціальна техніка — 3973 (+2).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 4523 обстріли, з них 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 5301 дрон-камікадзе.