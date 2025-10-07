Генштаб звітує про ураження 7 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакувати сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1322-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 6 жовтня на фронті відбулося 193 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 7 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1117360 (+1020) осіб;
танків — 11238 (+3) од;
бойових броньованих машин — 23319 (+6) од;
артилерійських систем — 33493 (+29) од;
засоби ППО — 1224 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67564 (+338);
автомобільна техніка та автоцистерни — 63575 (+79);
спеціальна техніка — 3973 (+2).
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби.
Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 4523 обстріли, з них 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучила для ураження 5301 дрон-камікадзе.
