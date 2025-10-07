Генштаб отчитывается о поражении 7 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб отчитывается о поражении 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и два других важных объекта российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1322-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 6 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 7 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1117360 (+1020) человек;

  • танков — 11238 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 23319 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 33493 (+29) ед;

  • средства ПВО — 1224 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 67564 (+338);

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 575 (+79);

  • специальная техника — 3973 (+2).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемые бомбы.

Более того, указано, что армия РФ совершила 4523 обстрела, из них 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 5301 дрон-камикадзе.

