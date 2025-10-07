Генштаб отчитывается о поражении 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, пункт управления БпЛА, командный пункт и два других важных объекта российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1322-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- 6 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 7 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1117360 (+1020) человек;
танков — 11238 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 23319 (+6) ед;
артиллерийских систем — 33493 (+29) ед;
средства ПВО — 1224 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 67564 (+338);
автомобильная техника и автоцистерны — 63 575 (+79);
специальная техника — 3973 (+2).
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 66 авиационных ударов, применил три ракеты и 143 управляемые бомбы.
Более того, указано, что армия РФ совершила 4523 обстрела, из них 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлекла для поражения 5301 дрон-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-