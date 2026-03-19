Генштаб звітував про ураження низки військових складів РФ на ТОТ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по об’єктах військової логістики та живій силі противника.
Головні тези:
- Підрозділи Сил оборони України завдали уражень у складах боєприпасів та ПММ російського війська на тимчасово окупованих територіях.
- Завдяки ударом у районах зосередження живої сили противника, українські воїни зменшили наступальний потенціал російського агресора.
ЗСУ уразили склади боєприпасів і ПММ та райони зосередження живої сили ворога
Так, зокрема, уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Каланчак (ТОТ Херсонської обл.).
Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.
Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-