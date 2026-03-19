Генштаб звітував про ураження низки військових складів РФ на ТОТ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по об’єктах військової логістики та живій силі противника.

ЗСУ уразили склади боєприпасів і ПММ та райони зосередження живої сили ворога

Так, зокрема, уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Каланчак (ТОТ Херсонської обл.).

Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.

Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).

Окрім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.