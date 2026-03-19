Генштаб отчитался о поражении ряда военных складов РФ на ВОТ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 19 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по объектам военной логистики и живой силе противника.
Главные тезисы
- Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по складам боеприпасов и ГСМ российских вооруженных сил на временно оккупированных территориях.
- Украинские воины снизили наступательный потенциал российского агрессора, поразив районы сосредоточения живой силы и материально-технического обеспечения противника.
ВСУ поразили склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы врага
Так, в частности, поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (ТОТ Донецкой обл.) и н.п. Каланчак (ТОТ Херсонской обл.).
Кроме того, зафиксировано поражение состава материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.
Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по составу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (ТОТ Херсонской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Больше по теме
