Генштаб отчитался о поражении ряда военных складов РФ на ВОТ
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 19 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по объектам военной логистики и живой силе противника.

  • Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по складам боеприпасов и ГСМ российских вооруженных сил на временно оккупированных территориях.
  • Украинские воины снизили наступательный потенциал российского агрессора, поразив районы сосредоточения живой силы и материально-технического обеспечения противника.

ВСУ поразили склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы врага

Так, в частности, поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (ТОТ Донецкой обл.) и н.п. Каланчак (ТОТ Херсонской обл.).

Кроме того, зафиксировано поражение состава материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.

Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по составу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (ТОТ Херсонской обл.).

Кроме того, украинские воины избивали по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ТОТ Донецкой обл.) и н.п. Овражки (ТОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

