Генштаб звітував про успіхи на фронті Сил оборони України

Оперативна інформація станом на 16.00 26.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки. Триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка та Торське. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші підрозділи відбили наступ противника поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.