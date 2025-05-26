Генштаб отчитался об успехах на фронте Сил обороны Украины

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки, Торецкая и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают две вражеские попытки продвигаться вблизи Часового Яра и Орехово-Василовки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка и Торское. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг четырежды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызового и в сторону Петропавловки. Идет бой.

Одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска на Харьковском направлении, еще одно сражение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 45 раз атаковал позиции наших защитников, десять боеприкосновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБ оказался населенный пункт Новоторецкое.

На Новопавловском направлении наши защитники отражают атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополье, Свободное Поле. Десять из четырнадцати наступательных действий врага отражены, бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили три вражеских атаки. Противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

Одну безуспешную попытку продвинуться вперед противник имел в Приднепровском направлении. Авиаудару подверглась Отряд каменка.