"Гидота". Сибіга відреагував на нові заяви Мендель про Зеленського

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував скандальні заяви колишньої речниці президента Юлія Мендель про нібито готовність Володимир Зеленського передати Донбас Росії у 2022 році. Він назвав ці твердження “брехнею та маніпуляцією”.
Головні тези:
- Сибіга заявив, що Мендель почала “плазувати перед російською пропагандою”.
- В ОПУ також дали свою оцінку заявам колишньої речниці Зеленського.
Сибіга жорстко відповів Мендель
На переконання шефа української дипломатії, Юлія Мендель вдається до гучних заяв без доказів заради слави.
Сибіга зазначив, що це плазування перед російською пропагандою.
Що важливо розуміти, ексречниця президента Юлія Мендель під час інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону почала стверджувати, що Зеленський у 2022 році нібито був готовий передати Донбас Росії задля припинення війни.
В ОПУ одразу заперечили ці слова, додавши, що Мендель не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень та не була дотична до переговорного процесу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-