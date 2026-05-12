"Гидота". Сибіга відреагував на нові заяви Мендель про Зеленського

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував скандальні заяви колишньої речниці президента Юлія Мендель про нібито готовність Володимир Зеленського передати Донбас Росії у 2022 році. Він назвав ці твердження “брехнею та маніпуляцією”.

Сибіга жорстко відповів Мендель

Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці «одкровення» колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Андрій Сибіга Глава МЗС України

На переконання шефа української дипломатії, Юлія Мендель вдається до гучних заяв без доказів заради слави.

Сибіга зазначив, що це плазування перед російською пропагандою.

Зрештою ця особа — не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець. Історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного, — вважає глава МЗС України.

Що важливо розуміти, ексречниця президента Юлія Мендель під час інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону почала стверджувати, що Зеленський у 2022 році нібито був готовий передати Донбас Росії задля припинення війни.