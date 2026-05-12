"Мерзость". Сибига отреагировал на новые заявления Мендель о Зеленском

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал скандальные заявления бывшего пресс-секретаря президента Юлия Мендель о якобы готовности Владимир Зеленского передать Донбасс России в 2022 году. Он назвал эти утверждения "ложью и манипуляцией".

Даже не дослушал до конца жалкие низменные «откровения» бывшей пресс-секретари. Мерзость, которую она наговорила, это выпад не против Президента, а против собственной страны. Все это вранье и манипуляции направлены против интересов Украины и на поддержку российских требований и ультиматумов. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По мнению шефа украинской дипломатии, Юлия Мендель прибегает к громким заявлениям без доказательств ради славы.

Сибига отметил, что это ползание перед российской пропагандой.

В конце концов, этот человек — не первый из тех, кто присоединился к клубу прихвостней российской пропаганды и нарративов. Но это билет в один конец. История все расставит на свои места, даст справедливые оценки, покажет настоящую роль каждого, — считает глава МИД Украины.

Что важно понимать, экс-спикер президента Юлия Мендель во время интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону начала утверждать, что Зеленский в 2022 году якобы готов был передать Донбасс России для прекращения войны.