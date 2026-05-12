"Мерзость". Сибига отреагировал на новые заявления Мендель о Зеленском

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал скандальные заявления бывшего пресс-секретаря президента Юлия Мендель о якобы готовности Владимир Зеленского передать Донбасс России в 2022 году. Он назвал эти утверждения "ложью и манипуляцией".
Главные тезисы
- Сибига заявил, что Мендель начала "ползать перед российской пропагандой".
- В ОПУ также дали свою оценку заявлениям бывшего пресс-секретаря Зеленского.
Сибига жестко ответил Мендель
По мнению шефа украинской дипломатии, Юлия Мендель прибегает к громким заявлениям без доказательств ради славы.
Сибига отметил, что это ползание перед российской пропагандой.
Что важно понимать, экс-спикер президента Юлия Мендель во время интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону начала утверждать, что Зеленский в 2022 году якобы готов был передать Донбасс России для прекращения войны.
В ОПУ сразу опровергли эти слова, добавив, что Мендель не имела никакого доступа к принятию государственных решений и не была причастна к переговорному процессу.
