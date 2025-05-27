Глава ЄЦБ назвала найпотужнішу альтернативу долару

На переконання очільниці Європейського центробанку Крістін Лагард, саме євро може стати альтернативою долару і принести блоку величезні вигоди. На цьому тлі вона закликала уряди країн зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки ЄС.

Євро має шанс стати справжнім конкурентом долару

Більшість рішень президента США Дональда Трампа призвели до масштабних “штормів” у світовій економіці.

Глобальні інвестори почали скорочувати свою частку в доларових активах. Більшість з них надають перевагу золоту й не розглядають інших альтернатив.

Як вважає Крістін Лагард, це хибний підхід у ситуації, що склалася.

Вона звернула увагу на те, що глобальна роль євро не змінюється вже кілька десятиліть, оскільки фінансові інститути ЄС незавершені.

Ба більше, уряди ЄС не демонструють особливого бажання йти на подальшу інтеграцію.

Зміни, що відбуваються, створюють можливість для глобального зростання євро. Валюта не отримає вплив за замовчуванням — його доведеться заслужити, — наголосила Лагард. Поширити

Вона також закликала не ігнорувати той факт, що вплив долара стрімко скорочується вже багато років поспіль, і зараз на нього припадає лише 58% міжнародних резервів.