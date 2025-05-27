Глава ЕЦБ назвала самую мощную альтернативу доллару
Категория
Экономика
Дата публикации

Глава ЕЦБ назвала самую мощную альтернативу доллару

У евро есть шанс стать настоящим конкурентом доллара
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Источник:  Reuters

По убеждению главы Европейского центробанка Кристина Лагарда, именно евро может стать альтернативой доллару и принести блоку огромные выгоды. На этом фоне она призвала правительства стран укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности ЕС.

Главные тезисы

  • Глобальное влияние доллара постоянно уменьшается, и Евросоюз планирует этим воспользоваться.
  • Что важно понимать, 26 мая евро достиг месячного максимума по отношению к доллару.

У евро есть шанс стать настоящим конкурентом доллара

Большинство решений президента США Дональда Трампа привели к масштабным "штормам" в мировой экономике.

Глобальные инвесторы начали сокращать свою долю в долларовых активах. Большинство из них предпочитают золото и не рассматривают других альтернатив.

Как считает Кристин Лагард, это ошибочный подход в сложившейся ситуации.

Она обратила внимание на то, что глобальная роль евро не меняется уже несколько десятилетий, поскольку финансовые институты ЕС незавершены.

Более того, правительства ЕС не демонстрируют особого желания идти на дальнейшую интеграцию.

Происходящие изменения создают возможность для глобального роста евро. Валюта не получит влияние по умолчанию — его придется заслужить, — подчеркнула Лагард.

Она также призвала не игнорировать тот факт, что влияние доллара стремительно сокращается уже много лет, и сейчас на него приходится всего 58% международных резервов.

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