США планируют встречу Трампа, Зеленского и Путина
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США планируют встречу Трампа, Зеленского и Путина

Келлог раскрыл планы США
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Источник:  Fox News

Посланник президента США Кит Келлог официально подтвердил, что Украина уже передала Белому дому список условий для достижения мира.

Главные тезисы

  • Вашингтон хочет организовать встречу Трампа, Зеленского и Путина в Женеве.
  • Россия до сих пор не смогла дописать свой меморандум.

Келлог раскрыл планы США

Как отметил посланец Трампа, как только официальный Вашингтон получит такой документ от Кремля, начнет работу над новым этапом.

Речь идет об организации встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Стороны сосредоточятся на главных вопросах и вызовах мирных переговоров.

По предварительным данным, такая встреча может состояться в Женеве (Швейцария).

Кит Келлог еще раз повторил, что команда Трампа хотела бы провести ее в Ватикане, однако Кремль отверг это предложение.

Так, скандальный российский дипломат Сергей Лавров начал жаловаться, что это "не элегантно", поскольку Ватикан — католическая площадка, а Россия — православная страна.

Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Путин, президент Зеленский и президент Трамп — и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне.

Кит Келлог

Кит Келлог

Посланец президента США по Украине

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