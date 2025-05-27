США планируют встречу Трампа, Зеленского и Путина

Посланник президента США Кит Келлог официально подтвердил, что Украина уже передала Белому дому список условий для достижения мира.

Келлог раскрыл планы США

Как отметил посланец Трампа, как только официальный Вашингтон получит такой документ от Кремля, начнет работу над новым этапом.

Речь идет об организации встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Стороны сосредоточятся на главных вопросах и вызовах мирных переговоров.

По предварительным данным, такая встреча может состояться в Женеве (Швейцария). Поделиться

Кит Келлог еще раз повторил, что команда Трампа хотела бы провести ее в Ватикане, однако Кремль отверг это предложение.

Так, скандальный российский дипломат Сергей Лавров начал жаловаться, что это "не элегантно", поскольку Ватикан — католическая площадка, а Россия — православная страна.