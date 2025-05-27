Кремль определяет сроки заключения мирного соглашения с Украиной
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Политика
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Кремль определяет сроки заключения мирного соглашения с Украиной

Россия раскрыла содержание своего "меморандума"
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Источник:  online.ua

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Москва в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки завершения войны.

Главные тезисы

  • США уже получили от Украины перечень условий мирного соглашения.
  • Белый дом хочет организовать встречу Трампа, Зеленского и Путина.

Россия раскрыла содержание своего "меморандума"

По словам Марии Захаровой, официальная Москва передаст Киеву "меморандум", как только он будет завершен.

Приспешница российского диктатора Путина также дала понять, что работа над проектом документа продолжается.

Готовящийся РФ меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей.

Мария Захарова

Мария Захарова

Представительница МИД РФ

Как утверждает приспешница Путина, Кремль рассчитывает на то, что Киев свои наработки отправит одновременно с Москвой.

С заявлением по этому поводу выступил посланник президента США Кит Келлог. Он официально подтвердил, что Вашингтон уже получил от Украины перечень условий мирного соглашения и теперь их ждет от России.

По убеждению последнего, необходимо оказывать давление на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Как только мы все это сдадим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы бы хотели провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Трамп, президент Зеленский и Путин, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну.

Кот Келлог

Кот Келлог

Посланец президента США по Украине

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