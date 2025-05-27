Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Москва в своем "меморандуме" по Украине укажет условия, а также возможные сроки завершения войны.

Россия раскрыла содержание своего "меморандума"

По словам Марии Захаровой, официальная Москва передаст Киеву "меморандум", как только он будет завершен.

Приспешница российского диктатора Путина также дала понять, что работа над проектом документа продолжается.

Готовящийся РФ меморандум по Украине будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей. Мария Захарова Представительница МИД РФ

Как утверждает приспешница Путина, Кремль рассчитывает на то, что Киев свои наработки отправит одновременно с Москвой.

С заявлением по этому поводу выступил посланник президента США Кит Келлог. Он официально подтвердил, что Вашингтон уже получил от Украины перечень условий мирного соглашения и теперь их ждет от России.

По убеждению последнего, необходимо оказывать давление на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.