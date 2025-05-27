Кремль визначає терміни укладення мирної угоди з Україною

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджує, що Москва у своєму "меморандумі" щодо України вкаже умови, а також можливі терміни завершення війни.
Головні тези:
- США вже отримали від України перелік умов мирної угоди.
- Білий дім хоче організувати зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.
Росія розкрила зміст свого "меморандуму”
За словами Марії Захарової, офіційна Москва передасть Києву “меморандум”, щойно його буде завершено.
Поплічниця російського диктатора Путіна, також дала зрозуміти, що робота над проєктом документа досі триває.
Як стверджує поплічниця Путіна, Кремль розраховує на те, що Київ свої напрацювання відправить одночасно з Москвою.
З заявою з цього приводу виступив посланець президента США Кіт Келлог. Він офіційно підтвердив, що Вашингтон уже отримав від України перелік умов мирної угоди і тепер чекає їх від Росії.
На переконання останнього, необхідно тиснути на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.
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