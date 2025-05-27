Кремль визначає терміни укладення мирної угоди з Україною

Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Трамп, президент Зеленський і Путін, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну.