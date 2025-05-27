Кремль визначає терміни укладення мирної угоди з Україною
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Політика
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Кремль визначає терміни укладення мирної угоди з Україною

Захарова
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Джерело:  online.ua

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджує, що Москва у своєму "меморандумі" щодо України вкаже умови, а також можливі терміни завершення війни. 

Головні тези:

  • США вже отримали від України перелік умов мирної угоди.
  • Білий дім хоче організувати зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.

Росія розкрила зміст свого "меморандуму”

За словами Марії Захарової, офіційна Москва передасть Києву “меморандум”, щойно його буде завершено.

Поплічниця російського диктатора Путіна, також дала зрозуміти, що робота над проєктом документа досі триває.

Меморандум по Україні, що готується РФ, міститиме принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей.

Марія Захарова

Марія Захарова

Представниця МЗС РФ

Як стверджує поплічниця Путіна, Кремль розраховує на те, що Київ свої напрацювання відправить одночасно з Москвою.

З заявою з цього приводу виступив посланець президента США Кіт Келлог. Він офіційно підтвердив, що Вашингтон уже отримав від України перелік умов мирної угоди і тепер чекає їх від Росії.

На переконання останнього, необхідно тиснути на РФ, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Трамп, президент Зеленський і Путін, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Посланець президента США з питань України

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