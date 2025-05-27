США планують зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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США планують зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Келлог розкрив плани США
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Джерело:  Fox News

Посланець президента США Кіт Келлог офіційно підтвердив, що Україна вже передала Білому дому перелік умов для досягнення миру. Наразі офіційний Вашингтон очікує від Кремля відповідного меморандуму.

Головні тези:

  • Вашингтон хоче організувати зустріч Трампа, Зеленського та Путіна у Женеві.
  • Росія досі не змогла дописати свій меморандум.

Келлог розкрив плани США

Як зазначив посланець Трампа, як тільки офіційний Вашингтон отримає такий документ від Кремля, то розпочне роботу над новим етапом.

Йдеться про організацію зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Сторони зосередяться на головних питання та викликах мирних переговорів.

За попередніми даними, така зустріч може відбутися у Женеві (Швейцарія).

Кіт Келлог вкотре повторив, що команда Трампа хотіла б провести її у Ватикані, однак Кремль відкинув цю пропозицію.

Так, скандальний російського дипломат Сергій Лавров почав скаржитися, що це “не елегантно”, оскільки Ватикан — католицький майданчик, а Росія — православна країна.

Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Путін, президент Зеленський і президент Трамп — і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Посланець президента США з питань України

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