Шаппс обіцяє подальшу підтримку України у війні з боку Британії

Журналісти видання зазначають, що глава МЗС Британії Девід Кемерон обговорював ідею переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом у квітні.

Немає жодного сенсу, коли Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною. Я не думаю, що для Путіна взагалі неправдоподібно виграти цю війну. І важливо, що він цього не зробить, — зазначив з цього приводу Шаппс. Поширити

Британія не схиляє Україну до переговорів з Росією

Автори матеріалу підкреслюють, що коментарі глави Міноборони Британії мають на меті покласти край спекуляціям стосовно зустрічі Кемерона з Трампом у квітні.

Це правильно, що ми надаємо як військову допомогу, так і моральну ясність, що для автократа завжди неприйнятно нападати на сусідню демократичну країну. Ми повинні повністю стояти за ними, щоб витіснити Росію з усієї їхньої території, — наголосив Шаппс. Поширити

У матеріалі зазначається, що правляча Лейбористська партія також підтримала ідею подальшої сталої підтримки України.

Так, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі та тіньовий міністр оборони Джон Гілі відвідали Київ, щоб висловити те, що вони назвали "залізною відданістю".

Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася, і що "Путін повинен зазнати поразки".