Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заперечив розгляд ідеї щодо переговорів між Україною та РФ стосовно завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Шаппс обіцяє подальшу підтримку України у війні з боку Британії
Журналісти видання зазначають, що глава МЗС Британії Девід Кемерон обговорював ідею переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом у квітні.
Британія не схиляє Україну до переговорів з Росією
Автори матеріалу підкреслюють, що коментарі глави Міноборони Британії мають на меті покласти край спекуляціям стосовно зустрічі Кемерона з Трампом у квітні.
У матеріалі зазначається, що правляча Лейбористська партія також підтримала ідею подальшої сталої підтримки України.
Так, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі та тіньовий міністр оборони Джон Гілі відвідали Київ, щоб висловити те, що вони назвали "залізною відданістю".
Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася, і що "Путін повинен зазнати поразки".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-