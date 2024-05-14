Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отрицал рассмотрение идеи о переговорах между Украиной и РФ по завершению развязанной Кремлем преступной войны.
Шаппс обещает дальнейшую поддержку Украины в войне со стороны Великобритании
Журналисты издания отмечают, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон обсуждал идею переговоров между Украиной и Россией по завершению войны во время встречи с экспрезидентом США Дональдом Трампом в апреле.
Великобритания не склоняет Украину к переговорам с Россией
Авторы материала подчеркивают, что комментарии главы Минобороны Британии преследуют спекуляции относительно встречи Кэмерона с Трампом в апреле.
В материале отмечается, что правящая лейбористская партия также поддержала идею дальнейшей устойчивой поддержки Украины.
Так, теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми и теневой министр обороны Джон Гили посетили Киев, чтобы выразить то, что они назвали "железной преданностью".
Премьер Британии Риши Сунак, когда его спросили об этих слухах в прессе, сказал, что не видел публикацию, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась , и что "Путин должен потерпеть поражение".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-