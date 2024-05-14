Глава Минобороны Британии отверг идею переговоров между Украиной и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Глава Минобороны Британии отверг идею переговоров между Украиной и РФ

Грант Шаппс
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Источник:  Politico

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отрицал рассмотрение идеи о переговорах между Украиной и РФ по завершению развязанной Кремлем преступной войны.

Шаппс обещает дальнейшую поддержку Украины в войне со стороны Великобритании

Журналисты издания отмечают, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон обсуждал идею переговоров между Украиной и Россией по завершению войны во время встречи с экспрезидентом США Дональдом Трампом в апреле.

Нет никакого смысла, когда Британия пыталась убедить Украину, силой или иным способом, отказаться от части своей территории. Это решение полностью по Украине. Я не думаю, что Путину вообще неправдоподобно выиграть эту войну. И важно, что он этого не сделает, — отметил по этому поводу Шаппс.

Великобритания не склоняет Украину к переговорам с Россией

Авторы материала подчеркивают, что комментарии главы Минобороны Британии преследуют спекуляции относительно встречи Кэмерона с Трампом в апреле.

Это верно, что мы оказываем как военную помощь, так и моральную ясность, что для автократа всегда неприемлемо нападать на соседнюю демократическую страну. Мы должны полностью стоять за ними, чтобы вытеснить Россию со всей их территории, — подчеркнул Шаппс.

В материале отмечается, что правящая лейбористская партия также поддержала идею дальнейшей устойчивой поддержки Украины.

Так, теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми и теневой министр обороны Джон Гили посетили Киев, чтобы выразить то, что они назвали "железной преданностью".

Премьер Британии Риши Сунак, когда его спросили об этих слухах в прессе, сказал, что не видел публикацию, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась , и что "Путин должен потерпеть поражение".

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