В Минобороны Британии объяснили использование армией РФ мотоциклов на фронте

С начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и атаки на украинские позиции, особенно в ночное время.
Зачем русская армия использует мотоциклы на фронте
В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от компании Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей.
По данным британской разведки, вполне вероятно, что российские войска все чаще прибегают к использованию более легких и более быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонных позиций, чтобы обеспечить дальнейшее впечатление с использованием артиллерии, FPV-дронов или дронов-камикадзе.
Ликвидация мотоциклистов
Российские войска в последнее время начали активно использовать мотоциклы на фронте. Планировалось, что мототранспорт должен помогать им избегать атак украинских дронов.
Однако украинские военные достаточно эффективно ликвидируют врага на таком транспорте. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.
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