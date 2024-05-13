В Минобороны Британии объяснили использование армией РФ мотоциклов на фронте

С начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и атаки на украинские позиции, особенно в ночное время.

Зачем русская армия использует мотоциклы на фронте

В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин лично осмотрел недавно приобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3 от компании Odes Industries. Сообщается, что Россия закупила более 2100 таких автомобилей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1NsPGy2eF6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H2eizk3lwS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2024

По данным британской разведки, вполне вероятно, что российские войска все чаще прибегают к использованию более легких и более быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонных позиций, чтобы обеспечить дальнейшее впечатление с использованием артиллерии, FPV-дронов или дронов-камикадзе.

Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения. Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать такие легкие машины, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Ликвидация мотоциклистов

Российские войска в последнее время начали активно использовать мотоциклы на фронте. Планировалось, что мототранспорт должен помогать им избегать атак украинских дронов.

Однако украинские военные достаточно эффективно ликвидируют врага на таком транспорте. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.