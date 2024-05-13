У Міноборони Британії пояснили використання армією РФ мотоциклів на фронті

З початку 2024 року Росія збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.
Навіщо російська армія використовує мотоцикли на фронті
У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.
За даними британської розвідки, цілком імовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальшу враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.
Ліквідація мотоциклістів
Російські війська останнім часом почали активно використовувати мотоцикли на фронті. Планувалося, що мототранспорт повинен допомагати їм уникати атак українських дронів.
Проте, українські військові досить ефективно ліквідують ворога на такому транспорті. Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.
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