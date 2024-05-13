У Міноборони Британії пояснили використання армією РФ мотоциклів на фронті

З початку 2024 року Росія збільшила використання легких транспортних засобів, таких як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.

Навіщо російська армія використовує мотоцикли на фронті

У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2024.



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За даними британської розвідки, цілком імовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальшу враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.

Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Ліквідація мотоциклістів

Російські війська останнім часом почали активно використовувати мотоцикли на фронті. Планувалося, що мототранспорт повинен допомагати їм уникати атак українських дронів.

Проте, українські військові досить ефективно ліквідують ворога на такому транспорті. Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили шість мотоциклів росіян.