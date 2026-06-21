Глава МЗС Британії попросила Стармера піти у відставку
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Глава МЗС Британії попросила Стармера піти у відставку

Стармер
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Джерело:  Sky News

За словами анонімних джерел, очільниця британської дипломатії Іветт Купер закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера відмовитися від своєї посади.

Головні тези:

  • Наразі Стармер перебуває поза Даунінг-стріт.
  • Інсайдери стверджують, що він може оголосити про відставку вже 22 червня.

Стармера дедалі частіше підштовхують до відставки

Що важливо розуміти, міністерка закордонних справ — одна з найвищих за рангом посад у кабінеті Стармера.

Як вдалося дізнатися Sky News, Іветт Купер передала повідомлення прем’єр-міністру із закликом подати у відставку в приватному порядку.

Станом на сьогодні Кір Стармер перебуває поза Даунінг-стріт — разом із дружиною та дітьми він зупинився у заміській резиденції прем’єр-міністра "Чекерс".

Нещодавно міністр бізнесу та торгівлі Пітер Кайл повідомив Sky News, що не розмовляв зі Стармером з п’ятниці, але зазначив, що тоді вони мали "відверту розмову" про виклики, з якими стикається прем’єр-міністр.

Видання Observer від своїх інсайдерів дізналося, що Кір Стармер повідомить про відставку 22 червня і оприлюднить графік свого відходу.

Інші люди з оточення британського лідера стверджують, що він поки не ухвалив фінального рішення.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд — на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

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