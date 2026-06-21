Глава МЗС Британії попросила Стармера піти у відставку

За словами анонімних джерел, очільниця британської дипломатії Іветт Купер закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера відмовитися від своєї посади.
Головні тези:
- Наразі Стармер перебуває поза Даунінг-стріт.
- Інсайдери стверджують, що він може оголосити про відставку вже 22 червня.
Стармера дедалі частіше підштовхують до відставки
Що важливо розуміти, міністерка закордонних справ — одна з найвищих за рангом посад у кабінеті Стармера.
Як вдалося дізнатися Sky News, Іветт Купер передала повідомлення прем’єр-міністру із закликом подати у відставку в приватному порядку.
Станом на сьогодні Кір Стармер перебуває поза Даунінг-стріт — разом із дружиною та дітьми він зупинився у заміській резиденції прем’єр-міністра "Чекерс".
Видання Observer від своїх інсайдерів дізналося, що Кір Стармер повідомить про відставку 22 червня і оприлюднить графік свого відходу.
Інші люди з оточення британського лідера стверджують, що він поки не ухвалив фінального рішення.
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