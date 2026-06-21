Глава МИД Британии попросила Стармера уйти в отставку
Категория
Мир
Дата публикации

Глава МИД Британии попросила Стармера уйти в отставку

Стармер
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Источник:  Sky News

По словам анонимных источников, глава британской дипломатии Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера отказаться от своего поста.

Главные тезисы

  • В настоящее время Стармер находится вне Даунинг-стрита.
  • Инсайдеры утверждают, что он может объявить об отставке уже 22 июня.

Стармера все чаще подталкивают к отставке

Что важно понимать, министр иностранных дел — одна из самых высоких по рангу должностей в кабинете Стармера.

Как удалось узнать Sky News, Иветт Купер передала уведомление премьер-министру с призывом подать в отставку в частном порядке.

Прямо сейчас Кир Стармер находится вне Даунинг-стрит — вместе с женой и детьми он остановился в загородной резиденции премьер-министра "Чеккерс".

Недавно министр бизнеса и торговли Питер Кайл сообщил Sky News, что не разговаривал со Стармером с пятницы, но отметил, что тогда у них был "откровенный разговор" о вызовах, с которыми сталкивается премьер-министр.

Издание Observer от своих инсайдеров узнало, что Кир Стармер сообщит об отставке 22 июня и обнародует график своего ухода.

Другие люди из окружения британского лидера утверждают, что он пока не принял финального решения.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд — победил мэр Великого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на должность лидера лейбористов, а значит и премьер-министра, в противоположность Стармеру.

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