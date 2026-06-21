Глава МИД Британии попросила Стармера уйти в отставку

По словам анонимных источников, глава британской дипломатии Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера отказаться от своего поста.
Главные тезисы
- В настоящее время Стармер находится вне Даунинг-стрита.
- Инсайдеры утверждают, что он может объявить об отставке уже 22 июня.
Стармера все чаще подталкивают к отставке
Что важно понимать, министр иностранных дел — одна из самых высоких по рангу должностей в кабинете Стармера.
Как удалось узнать Sky News, Иветт Купер передала уведомление премьер-министру с призывом подать в отставку в частном порядке.
Прямо сейчас Кир Стармер находится вне Даунинг-стрит — вместе с женой и детьми он остановился в загородной резиденции премьер-министра "Чеккерс".
Издание Observer от своих инсайдеров узнало, что Кир Стармер сообщит об отставке 22 июня и обнародует график своего ухода.
Другие люди из окружения британского лидера утверждают, что он пока не принял финального решения.
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